Βαρικό Πιερίας: Στη φυλακή 49χρονος για θανατηφόρες «κόντρες» με μηχανές -Οι δύο νεκροί το 2023 και οι απολογίες των κατηγορουμένων - iefimerida.gr

Στη φυλακή 49χρονος που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών για τροχαίο δυστύχημα τον Μάρτιο του 2023 στο Βαρικό Πιερίας, όταν σε «κόντρες», σε παράπλευρο δρόμο της ΠΑΘΕ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε 26χρονος μοτοσικλετιστής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών, η οποία ανεστάλη εν όψει Εφετείου.



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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως συνέπεια τον θάνατο άλλου.

Ο 49χρονος κρίθηκε ηθικός αυτουργός, καθώς ήταν ιδιοκτήτης της μίας από τις δύο μοτοσικλέτες που συμμετείχαν στους αγώνες. Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου και στον 26χρονο η μετεφηβική ηλικία.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη όταν δύο μοτοσικλετιστές αναμετρήθηκαν σε ευθεία 400 μέτρων. Μετά την «κόντρα», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο αναβάτες κινήθηκαν αντίθετα στη διαδρομή, αναπτύσσοντας ταχύτητα - πιθανότατα έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση για δεύτερη «κόντρα».

Κατά την κίνηση της επιστροφής, ο ένας μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο-«παπάκι» που στο ενδιάμεσο μπήκε στη διαδρομή, με συνέπεια να τραυματιστούν θανάσιμα ο 22χρονος αναβάτης της μίας μοτοσικλέτας και ο 20χρονος αναβάτης του δικύκλου-«παπάκι». Ακόμη τραυματίστηκαν δύο νεαροί, ηλικίας, τότε, 21 και 17 ετών, που παρακολουθούσαν τον αυτοσχέδιο αγώνα.

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Κατηγορούμενοι βρέθηκαν ο 26χρονος μοτοσικλετιστής που συμμετείχε στην «κόντρα» και ως ηθικός αυτουργός ο 49χρονος ιδιοκτήτης της δεύτερης μοτοσικλέτας, την οποία φέρεται να είχε παραχωρήσει (με στολή μοτοσικλετιστή) στον 22χρονο που έχασε τη ζωή του.

«Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά από τις μηχανές»

«Ήρθαν κάποια παιδιά από την κόντρα και με ενημέρωσαν ότι χτύπησε το παιδί» είπε, εξεταζόμενος ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ο πατέρας του 20χρονου νεκρού αναβάτη του δικύκλου. «Έφυγα για το νοσοκομείο. Όταν έφτασα, πήγα για αναγνώριση» σημείωσε, και είπε ότι επί χρόνια άκουγε από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα «ουρλιαχτά» από τις κόντρες με τις μηχανές.

«Κάποιος τους προσκαλούσε μέσω εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα. Μαζεύονταν δεκάδες παιδιά, από διάφορα χωριά. Έλεγα στους γιους μου, εάν πηγαίνετε, να κάθεστε σε ασφαλές σημείο» κατέθεσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι οι «κόντρες» γίνονταν με στοιχηματισμό.

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«Κάποιοι για χρόνια έβγαζαν λεφτά, υπήρχε δόλος», ανέφερε. Ως προς τις συνθήκες θανάτου του γιου του, κατέθεσε: «Η δεύτερη μηχανή έπεσε στην πλάτη του παιδιού μου». «Προσπαθώ να ζήσω με αυτό, η ζωή μας άλλαξε. Κάναμε το νεκροταφείο σπίτι μας» συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Το έκαναν για μόστρα»

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε, από την πλευρά του, ότι ενημερώθηκε για το «ραντεβού» στην πίστα από κάλεσμα μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο.

«Άκουσα ένα ''μπαμ'' και μετά μαυρίλα. Όταν γύριζαν τα παιδιά, βγήκαν τα ''παπάκια'' στο οδόστρωμα. Και οι δύο "άνοιξαν" γκάζι, ο ένας "έκοψε". Πιστεύω πως ήθελαν να ξανατρέξουν, το έκαναν για "μόστρα"» κατέθεσε ο μάρτυρας, περιγράφοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τι είπαν στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι

Απολογούμενος, ο 26χρονος μοτοσικλετιστής είπε ότι είχε πάει στο σημείο 2-3 φορές ως θεατής και εκείνο το βράδυ «έτρεξε» για πρώτη φορά, διευκρινίζοντας ότι δεν προηγήθηκε «στοιχηματισμός».

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«Δεν πήγα με πρόθεση να "τρέξω". Έπιασα κουβέντα με το νεκρό παιδί. Με παρακίνησε ο συγκατηγορούμενός μου. Είπα δεν έχει νόημα, γιατί η μηχανή μου ήταν χαμηλότερου κυβισμού και ιπποδύναμης. Πείστηκα, τελικά. Στην επιστροφή δεν κάναμε "κόντρα". Έτρεχα με 100-110 χλμ./ώρα, απέφυγα το "παπάκι"», απολογήθηκε.

Καμία ευθύνη δεν αποδέχθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είπε ότι τον παρακίνησε ο άτυχος 22χρονος μοτοσικλετιστής να πάει στο σημείο.

«Η μηχανή ήταν δική μου, είχα πρόβλημα με τη μέση, δεν οδηγούσα. Πήγα να συναντήσω κάποια παιδιά, καθώς αναζητούσα δουλειά στο χώρο της εστίασης. Δεν γνώριζα ότι γίνονται αγώνες» ανέφερε, απολογούμενος.