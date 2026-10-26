Σε σοβαρή κατάσταση ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας -Βελτιωμένοι οι δείκτες του, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - iefimerida.gr

Ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας παραμένει σε βαριά κατάσταση, νοσηλευόμενος διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Πειραιά «Τζάνειο».



Ο κ. Βοϊδονικόλας εμφανίζει αισθητά βελτιωμένες τιμές σε πολλούς δείκτες του, γεγονός που γεμίζει με βάσιμη αισιοδοξία τους θεράποντες γιατρούς του.

Τραυματίστηκε με όπλο στο πόδι

Ο 55χρονος τραυματίστηκε από όπλο στο αριστερό του πόδι, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μέσα σε μεζεδοπωλείο στον Πειραιά, όταν κατά λάθος φέρεται να πάτησε τη σκανδάλη.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες.