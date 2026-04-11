Βάρη: Η στιγμή που τρεις διαρρήκτες φεύγουν μετά κλοπή σε σπίτι -Άρπαξαν 5.000 ευρώ, τους αναζητά η ΕΛΑΣ - iefimerida.gr

Η αναζήτηση των τριών προσώπων που διέρρηξαν σπίτι στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στη Βάρη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 9.00 το βράδυ τρεις άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε σπίτι, που βρίσκεται επί της οδού Σίφνου, σπάζοντας το παράθυρο του πρώτου ορόφου, και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 5.000 ευρώ, ενώ διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Την ώρα που τράπηκαν σε φυγή, γείτονες τους είδαν και έτρεξαν προς το μέρος τους και τελικά στη συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία.

Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από αναζητήσεις, εντόπισαν το όχημα των δραστών στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών και ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών για να τους ακινητοποιήσει.

Τελικά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από τις βολές του αστυνομικού. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.