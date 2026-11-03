Βανδαλισμοί σε νεκροταφείο στον Ωρωπό -Προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 40 τάφους [εικόνες] - iefimerida.gr

Εικόνες που προκαλούν θλίψη, οργή και αποτροπιασμό αντίκρισαν το πρωί οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νέων Παλατίων του Δήμου Ωρωπού.

Ειδικότερα, άγνωστοι προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς, προκαλώντας φθορές σε περίπου 40 τάφους.

Μνημεία, και χώροι μνήμης ανθρώπων που δεν βρίσκονται πια στη ζωή έγιναν στόχος μιας πρωτοφανούς πράξης ασέβειας, που ξεπερνά κάθε όριο, αναφέρει μεταξύ άλλων στο Iefimerida ο κ. Ιωάννης Κανελλόπουλος, αντιδήμαρχος της δημοτικής κοινότητας Νέων Παλατίων του Δήμου Ωρωπού.

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Η δημοτική αρχή με την σειρά της, προανήγγειλε τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοιμητηρίου.

Δείτε εικόνες από τους βανδαλισμούς

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«Αυτοί που το έκαναν δεν σέβονται τίποτα απολύτως»

Μιλώντας στο iefimerida, ο κ. Κανελλόπουλος δήλωσε για το θέμα τα εξής:

«Στις 6.30 το πρωί διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει βανδαλισμοί στο δημοτικό νεκροταφείο Νέων Παλατίων του Δήμου Ωρωπού. Ενημερώθηκα απο τον αρμόδιο υπάλληλο που είναι στην υπηρεσία για τους βανδαλισμούς. Κάναμε την καταγραφή και συνέχεια θα γίνει καταγγελία. Πάντως αυτή η αμαρτία θα πω εγώ στην ουσία, να τα βάζουμε με «κάποιους ανθρώπους» που είναι η μνήμη μας, είναι η ανάμνησή μας, είναι το γέλιο μας, η χαρά μας, είναι αυτοί που μας φέρανε στη ζωή, δεν θα μείνει ατιμώρητη. Αυτοί που το έκαναν προφανώς είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα στην ανθρώπινη ύπαρξη, δεν σέβονται τίποτα απολύτως.

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Τους καταδικάζουμε, τους βάζουμε στο περιθώριο και συνεχίζουμε και τιμάμε τους νεκρούς μας. Πιστεύω ο συγκεκριμένος βανδαλισμός είναι μόνο πράξη βίας και μη σεβασμός προς τους νεκρούς, τίποτα άλλο. Δεν ήθελαν να κλέψουν, ήθελαν να καταστρέψουν».

Καταδικάζει τους βανδαλισμούς ο Δήμος Ωρωπού -Θα προβεί σε νομικές ενέργειες

Παράλληλα, με ανάρτηση στα social media, ο Δήμος Ωρωπού καταδικάζει απερίφραστα τους βανδαλισμούς, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές και καταστροφές σε περίπου 40 τάφους.

Ο Δήμος Ωρωπού θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα μεριμνήσουν για την αποτίμηση των ζημιών και την ενίσχυση της προστασίας του κοιμητηρίου.