Άγνωστοι βανδάλισαν Λύκειο στη Λαμία -Έριξαν μπογιά στις σκάλες και έγραψαν την πόρτα του σχολείου - iefimerida.gr

Στόχος αγνώστων έγινε το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Λαμίας﻿ οι οποίοι προκάλεσαν σε φθορές εξωτερικά και εσωτερικά της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με το lamiareport .gr, οι δράστες, αφού παραβίασαν πόρτα στην οποία έγραψαν και συνθήματα, κατέβηκαν στο υπόγειο όπου έριξαν στο δάπεδο μπογιά η οποία είχε απομείνει στο κτίριο από πρόσφατες εργασίες συντήρησης.

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Επιπλέον, έκοψαν τον σωλήνα του κλιματιστικού στο κυλικείο του σχολείου, ενώ, αποχωρώντας, άφησαν πίσω τους φώτα και παράθυρα ορθάνοιχτα.

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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι άγνωστοι ανέβασαν ένα παγκάκι από το προαύλιο του σχολείου στο περβάζι μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου.

Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν καθηγητές του σχολείου αντίκρισαν τις ζημιές. Το συμβάν τοποθετείται χρονικά στο διάστημα από το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν το σχολείο έκλεισε μετά την προβλεπόμενη θερινή εφημερία, έως και χθες το πρωί.