Καστέλλια: Άγνωστοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη -Στάχτη το εσωτερικό του [εικόνες]

Σοβαρές ζημιές υπέστη το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη στα Καστέλλια Φωκίδας, έπειτα από βανδαλισμό και εμπρησμό από αγνώστους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν όλες τις εικόνες, κατέβασαν τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο και ξήλωσαν τις κουρτίνες. Στη συνέχεια, συγκέντρωσαν τα αντικείμενα στο κέντρο του ναού και τους έβαλαν φωτιά.

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Το εσωτερικό του ναού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, με τις εικόνες της καταστροφής να προκαλούν θλίψη.

Εικόνες καταστροφής στο ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη μετά τον βανδαλισμό / Lamiareport

Σχεδόν ολοσχερής καταστροφή στο εσωτερικό του Αγίου Ιωάννη στα Καστέλλια/ Lamiareport

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