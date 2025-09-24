Βανδάλισαν την αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στη στάση «Ακρόπολη» του Μετρό -Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ [εικόνες] - iefimerida.gr

Η μεγάλη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» του Μετρό βανδαλίστηκε από επιβάτες.

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε ακριβώς έγιναν οι ζημιές, οι εργαζόμενοι τις είδαν σήμερα (24/9) το πρωί.

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει την τότε υπουργό Πολιτισμού να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Βρίσκεται στο σταθμό του μετρό «Ακρόπολη» από την αρχή της δημιουργίας του και κάποιοι την βανδάλισαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό η ΣΤΑΣΥ ανέφερε πως άμεσα τα συνεργεία θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν οι ζημιές.

«Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου» αναφέρουν.

