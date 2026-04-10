Αυξημένη η κίνηση για την έξοδο του Πάσχα, σε σχέση με πέρσι -Πάνω από 629.000 οχήματα άφησαν το λεκανοπέδιο - iefimerida.gr

Σε φυσιολογικούς ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος για το Πάσχα στις εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας.

Έπειτα από την αυξημένη κινητικότητα που υπήρξε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, κατά το δεύτερο «κύμα» των εκδρομέων που εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, με τους τελευταίους Αθηναίου να αναμένεται να φύγουν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου για να προλάβουν την Ανάσταση.

Σχεδόν 80.000 οχήματα άφησαν το λεκανοπέδιο από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής



Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, την Μεγάλη Παρασκευή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, πέρασαν από τις δύο εθνικές οδούς συνολικά 79.464 αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, 43.380 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και 36.084 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Περισσότερα οχήματα κινήθηκαν στα δύο εθνικά δίκτυα σε σχέση με πέρσι

Η φετινή έξοδος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέχρι στιγμής είναι λίγο αυξημένη σε σχέση με πέρσι.

Συγκεκριμένα, πέρσι, από την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, που αρχίζει παραδοσιακά να μετράει η έξοδος του Πάσχα, μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή είχαν περάσει συνολικά από τα δύο εθνικά δίκτυα 616.397 αυτοκίνητα, ενώ εφέτος το αντίστοιχο διάστημα και μέχρι τις έξι το απόγευμα σήμερα, έχουν περάσει 629.214 αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, που κορυφώνεται η έξοδος, πέρσι πέρασαν από τις δύο εθνικές οδούς 234.496 αυτοκίνητα συνολικά, ενώ εφέτος μέχρι τις έξι το απόγευμα, 251.255 αυτοκίνητα (171.791 την Μεγάλη Πέμπτη και 79.464 σήμερα).