Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 28 περιοχές, δείτε τον χάρτη - iefimerida.gr

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει και σημερα υψηλός, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή, εν μέσω Σαββατοκύριακου με καύσωνα.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 3) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

-Αττική

-Κύθηρα

-Βοιωτία

-Εύβοια

-Σκύρος

-Φθιώτιδα

-Φωκίδα

-Αιτωλοακαρνανία

-Θεσπρωτία

-Πρέβεζα

-Άρτα

-Αργολίδα

-Κορινθία

-Ηλεία

-Μεσσηνία

-Λακωνία

-Κεφαλονιά

-Ιθάκη

-Ζάκυνθος

-Σποράδες

-Νησιά ΒΑ Αιγαίου

-Κρήτη

-Κυκλάδες

-Δωδεκάνησα

-περιοχές Μαγνησίας

-περιοχές Αχαΐας

-περιοχές Αρκαδίας

-περιοχές Έβρου

Δείτε τον χάρτη για σήμερα Παρασκευή