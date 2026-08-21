Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 28 περιοχές, δείτε τον χάρτη - iefimerida.gr

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει και σημερα υψηλός, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή, εν μέσω Σαββατοκύριακου με καύσωνα.
Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 3) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:
-Αττική
-Κύθηρα
-Βοιωτία
-Εύβοια
-Σκύρος
-Φθιώτιδα
-Φωκίδα
-Αιτωλοακαρνανία
-Θεσπρωτία
-Πρέβεζα
-Άρτα
-Αργολίδα
-Κορινθία
-Ηλεία
-Μεσσηνία
-Λακωνία
-Κεφαλονιά
-Ιθάκη
-Ζάκυνθος
-Σποράδες
-Νησιά ΒΑ Αιγαίου
-Κρήτη
-Κυκλάδες
-Δωδεκάνησα
-περιοχές Μαγνησίας
-περιοχές Αχαΐας
-περιοχές Αρκαδίας
-περιοχές Έβρου
Δείτε τον χάρτη για σήμερα Παρασκευή
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