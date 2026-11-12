Αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ σε πάρκο στο Ηράκλειο Κρήτης -Στοιχήματα και «τσιλιαδόροι», αναστατωμένοι οι κάτοικοι

Ένα ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίσσεται σε παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου διοργανώνονται αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, με τη συμμετοχή αθλητών, διαιτητών αλλά και αρκετών θεατών που συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

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Η διοργάνωση φαίνεται να γίνεται με σχετική προετοιμασία, καθώς οι αναμετρήσεις προαναγγέλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν το θέαμα.

Οι συμμετέχοντες εισέρχονται στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο φορώντας γάντια πυγμαχίας και αθλητικά σορτσάκια, ενώ ορισμένοι αγωνίζονται ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια. Στη συνέχεια ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στο συγκεντρωμένο κοινό.

Όπως προκύπτει από το σχετικό βίντεο, οι θεατές έχουν πάρει θέση γύρω από τον χώρο των αναμετρήσεων, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την εξέλιξη των αγώνων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να πραγματοποιούνται και στοιχήματα μεταξύ των θεατών σχετικά με το ποιος θα επικρατήσει σε κάθε αναμέτρηση.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, επίσης, η αναφορά στην παρουσία ατόμων που λειτουργούν ως «τσιλιαδόροι», παρακολουθώντας την κίνηση στην περιοχή και ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες σε περίπτωση που εμφανιστεί περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όπως αναφέρουν, κατά τη διάρκεια των αυτοσχέδιων αγώνων επικρατούν φωνές, ένταση και αναστάτωση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η καθημερινότητά τους.