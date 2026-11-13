 Αυτός είναι ο νέος κατασκευαστικός «γίγαντας» με τις χιλιάδες θέσεις στάθμευσης -Τι αλλάζει στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο νέος κατασκευαστικός «γίγαντας» με τις χιλιάδες θέσεις στάθμευσης -Τι αλλάζει στον Πειραιά

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Γήπεδο Καραϊσκάκης
Το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης θα βελτιώσει τα προβλήματα με την στάθμευση των αυτοκινήτων στον Πειραιά

Οι εξελίξεις γύρω από ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών προχωρούν, καθώς η Βουλή υπερψήφισε τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου του Ολυμπιακού, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου χώρου στάθμευσης στην περιοχή.

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, καθώς η Βουλή υπερψήφισε τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ανακατασκευή του ιστορικού γηπέδου του Ολυμπιακού, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου, μεγάλου χώρου στάθμευσης στην περιοχή.﻿

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