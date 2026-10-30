 Αυτός είναι ο νέος γίγαντας της Αθήνας -Το πάρκινγκ των 810 θέσεων μια ανάσα από το κέντρο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο νέος γίγαντας της Αθήνας -Το πάρκινγκ των 810 θέσεων μια ανάσα από το κέντρο

Πάρκινγκ
Ένα νέο μεγάλο πάρκινγκ θα υπάρχει στον Βοτανικό
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας τεράστιος χώρος στην καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αστικής ανάπλασης που φέρνει σημαντικές αλλαγές στην περιοχή και αναμένεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία της.

Τα έργα μεγάλης κλίμακας στην Αθήνα αποτελούν σταθερή προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια, όπως έχουμε δει από τις περισσότερες κινήσεις που γίνονται τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο.

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