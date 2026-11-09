Αυτός είναι ο νέος δρόμος που θα δώσει ανάσα στην Αθήνα -Πώς θα αποσυμφορήσει τον Κηφισό - iefimerida.gr

Σε ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Αττικής αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας τη σημασία του για τη βελτίωση των μετακινήσεων και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει καθημερινά τεράστιο όγκο οχημάτων και τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr