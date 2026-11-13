Αυτός είναι ο δρόμος της Ελλάδας που βάζει τέλος στα διόδια -Ποιες περιοχές θα ενώνει

Ένας από τους οδικούς άξονες που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Πολιτείας αναβαθμίζεται, αποκτώντας χαρακτηριστικά σύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς να επιβαρύνει τους οδηγούς με διόδια.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, ένα από τα έργα που ξεχωρίζουν είναι η ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών–Θηβών. Πρόκειται για τον νέο οδικό άξονα που θα συνδέει τη Μάνδρα με τις Ερυθρές, ένα έργο που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τη βελτίωση των μετακινήσεων στη Δυτική Αττική, με τις σχετικές εργασίες να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.﻿

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