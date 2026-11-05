Αυτός είναι ο δρόμος που αλλάζει την Πελοπόννησο -Ποιους δημοφιλείς προορισμούς θα ενώσει, πότε θα παραδοθεί - iefimerida.gr

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για ένα σημαντικό οδικό έργο στη δυτική Πελοπόννησο, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει τις μετακινήσεις στην περιοχή, προσφέροντας ασφαλέστερες και ταχύτερες διαδρομές στους οδηγούς.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας, ένα από τα πλέον εντυπωσιακά εξ αυτών υλοποιείται στην Πελοπόννησο, με στόχο να βελτιώσει ουσιαστικά τις οδικές συνδέσεις και να δώσει λύσεις σε ένα δίκτυο που εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής.

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