«Αλληλοτουφεκίστηκαν, από λάθος την πλήρωσε», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία με τον νεκρό κυνηγό στην Αρκαδία - iefimerida.gr

Σε τραγωδία κατέληξε το κυνήγι τεσσάρων φίλων στην Αρκαδία, καθώς ένας από αυτούς τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πυροβολισμό.



Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ένας εκ των κυνηγών άκουσε κίνηση μέσα στην βλάστηση. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για αγριογούρουνο πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον 57χρονο κυνηγό.



Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και η θηροφυλακή. Θύμα είναι ένας 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

«Νόμιζαν ότι ήταν αγριογούρουνο και τουφεκίστηκαν» λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Ένα λάθος. Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» είπε ένας από τους κυνηγούς που ήταν μαζί, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.



«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο, όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα, σε πυκνό και τουφεκίστηκαν. Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», πρόσθεσε.