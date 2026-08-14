Έγινε η πρώτη αυτοψία για την φονική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας - iefimerida.gr

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για την φονική πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε Βοιωτία και Δυτική Αττική.

Η αυτοψία έγινε κατόπιν παραγγελίας του κ. Ανακριτή Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για την διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών κατασκευής του εναέριου δικτύου που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή από την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται η έναρξη της πυρκαγιάς.

Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενη από δέκα εξειδικευμένα στελέχη και Αξιωματικούς της Διεύθυνσης, μεταξύ των οποίων στελέχη με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα, παρουσία πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των κατηγορουμένων.

Τι κατέγραψαν κατά την αυτοψία

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς, με καταγραφή και αξιολόγηση όλων των τεχνικών στοιχείων και ευρημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως γνωστόν, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού, έχοντας επηρεάσει έκταση μεγαλύτερη των 110.000 στρεμμάτων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε εξέλιξη.