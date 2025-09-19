Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό -Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, βίντεο - iefimerida.gr

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά κινούμενο στην Αττική Οδό το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τον κόμβο της Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ευτυχώς ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα, έκανε στην άκρη του δρόμου και εγκατέλειψε το όχημα χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος για αρκετή ώρα παρέμεινε κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο σημείο, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.



Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά.