Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό -Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, βίντεο - iefimerida.gr

 Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό -Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, βίντεο
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό -Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, βίντεο

Αυτοκίνητο καίγεται Αττική Οδό
Το ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τον κόμβο της Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο / Φωτογραφία: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά κινούμενο στην Αττική Οδό το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες μετά τον κόμβο της Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ευτυχώς ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα, έκανε στην άκρη του δρόμου και εγκατέλειψε το όχημα χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος για αρκετή ώρα παρέμεινε κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο σημείο, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.


Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά.

