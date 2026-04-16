Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά -Βγήκε σώος ο οδηγός - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Ακτής Ξαβέρη.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, μεταξύ των πυλών Ε11 και Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά περίπου στις 10 το πρωί της Πέμπτη.

Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος οδηγός βγήκε από την θάλασσα με τη συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο, όντας καλά στην υγεία του.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.