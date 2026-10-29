 Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα -Σώοι οι δύο επιβαίνοντες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα -Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Μίσιγκαν, περιπολικό
© Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη θάλασσα έπεσε όχημα στη Β' Παραλία Γλυφάδας, με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν από το αυτοκίνητο με τις δικές τους δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και οι δύο επιβαίνοντες εξήλθαν από το όχημα χωρίς να χρειαστούν βοήθεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα δεν έχουν διευκρινιστεί.

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