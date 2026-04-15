Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Ανασύρθηκε ο οδηγός - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική καθώς αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας και έπεσε σε γκρεμό στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν το σανατόριο.

Στην περιοχή έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα και απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι τραυματισμένος αλλά εν ζωή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Άγνωστα τα αίτια της πτώσης του ΙΧ στον γκρεμό

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στον γκρεμό.