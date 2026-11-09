 Αυτοί είναι οι άγνωστοι κωδικοί πάνω στο δίπλωμα οδήγησης -Ποια «μυστικά» κρύβουν - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι άγνωστοι κωδικοί πάνω στο δίπλωμα οδήγησης -Ποια «μυστικά» κρύβουν

Κωδικός δίπλωμα οδήγησης
Ένας από τους κωδικούς του διπλώματος οδήγησης
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Ελάχιστοι οδηγοί έχουν προσέξει και μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τους κωδικούς που αναγράφονται στα πλαστικά διπλώματα οδήγησης, ωστόσο ορισμένοι από αυτούς κρύβουν σημαντικές πληροφορίες.

Η καθιέρωση της πλαστικοποιημένης κάρτας δεν προκαλεί καμία έκπληξη δεδομένου ότι φέρει δικλείδες ασφαλείας που την προφυλάσσουν από την πλαστογραφία. Επίσης είναι ευκολότερη η χρήση της στο εξωτερικό, μιας και τα στοιχεία του κατόχου αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

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