Αυτοί είναι οι άγνωστοι κωδικοί πάνω στο δίπλωμα οδήγησης -Ποια «μυστικά» κρύβουν - iefimerida.gr

Ελάχιστοι οδηγοί έχουν προσέξει και μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τους κωδικούς που αναγράφονται στα πλαστικά διπλώματα οδήγησης, ωστόσο ορισμένοι από αυτούς κρύβουν σημαντικές πληροφορίες.
Η καθιέρωση της πλαστικοποιημένης κάρτας δεν προκαλεί καμία έκπληξη δεδομένου ότι φέρει δικλείδες ασφαλείας που την προφυλάσσουν από την πλαστογραφία. Επίσης είναι ευκολότερη η χρήση της στο εξωτερικό, μιας και τα στοιχεία του κατόχου αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.
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