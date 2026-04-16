Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανηλίκου για τον βανδαλισμό σχολείου -«O λογαριασμός στους ενόχους» λέει ο δήμαρχος [φωτογραφίες] - iefimerida.gr

Στον εισαγγελέα μέσω αυτόφωρης διαδικασίας, οδηγήθηκε η μητέρα ενός εκ των ανήλικων δραστών που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό και τη λεηλασία σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ομάδα δραστών παραβίασε την κεντρική πύλη του σχολείου και εισήλθε στο εσωτερικό του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Οι δράστες εισέβαλαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 8.000 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και εξοπλισμό του σχολείου.

Η διευθύντρια του σχολείου αναμένεται να κινηθεί νομικά για την επιστροφή του χρηματικού ποσού, ενώ ο Δήμος Γλυφάδας προχωρά σε ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε το σχολικό συγκρότημα να είναι έτοιμο για λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα.

Δήμαρχος Γλυφάδας: O λογαριασμός θα πάει στους ενόχους

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου τόνισε ότι ο δήμος θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας πως θα αξιοποιηθούν κάμερες και μαρτυρίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ επεσήμανε ότι το κόστος των ζημιών θα καταλογιστεί τελικά στους υπαίτιους ή στους γονείς τους, εφόσον πρόκειται για ανηλίκους.