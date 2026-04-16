Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανηλίκου για τον βανδαλισμό σχολείου -«O λογαριασμός στους ενόχους» λέει ο δήμαρχος [φωτογραφίες] - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανηλίκου για τον βανδαλισμό σχολείου -«O λογαριασμός στους ενόχους» λέει ο δήμαρχος [φωτογραφίες]

φθορές σχολείο Γλυφάδα
Το σχολικό συγκρότημα υπέστη εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και εξοπλισμό / Φωτογραφία:Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στον εισαγγελέα μέσω αυτόφωρης διαδικασίας, οδηγήθηκε η μητέρα ενός εκ των ανήλικων δραστών που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό και τη λεηλασία σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ομάδα δραστών παραβίασε την κεντρική πύλη του σχολείου και εισήλθε στο εσωτερικό του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Οι δράστες εισέβαλαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 8.000 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και εξοπλισμό του σχολείου.

Η διευθύντρια του σχολείου αναμένεται να κινηθεί νομικά για την επιστροφή του χρηματικού ποσού, ενώ ο Δήμος Γλυφάδας προχωρά σε ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε το σχολικό συγκρότημα να είναι έτοιμο για λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα.

Δήμαρχος Γλυφάδας: O λογαριασμός θα πάει στους ενόχους

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου τόνισε ότι ο δήμος θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας πως θα αξιοποιηθούν κάμερες και μαρτυρίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ επεσήμανε ότι το κόστος των ζημιών θα καταλογιστεί τελικά στους υπαίτιους ή στους γονείς τους, εφόσον πρόκειται για ανηλίκους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σχολείο Γλυφάδα βανδαλισμός αυτόφωρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ