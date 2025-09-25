Αυτό το μπαχαρικό που έχουμε όλοι στην κουζίνα είναι «όπλο» κατά της άνοιας - iefimerida.gr

Η κανέλα, ένα γνώριμο υλικό της καθημερινής μας διατροφής, φαίνεται πως παίζει πιο σημαντικό ρόλο απ’ όσο πιστεύαμε στην πρόληψη της άνοιας.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Translational Psychiatry από επιστήμονες στην Ταϊβάν δείχνει ότι το βενζοϊκό νάτριο -ουσία που παράγεται από τον μεταβολισμό της κανέλας και χρησιμοποιείται ήδη στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε θεραπείες για μεταβολικές παθήσεις- μπορεί να περιορίζει τις πρωτεΐνες που συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Διαβάστε πώς η κανέλα θα μπορούσε να αποτελέσει φυσικό «όπλο» ενάντια στην άνοια.