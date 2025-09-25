 Αυτό το μπαχαρικό που έχουμε όλοι στην κουζίνα είναι «όπλο» κατά της άνοιας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό το μπαχαρικό που έχουμε όλοι στην κουζίνα είναι «όπλο» κατά της άνοιας

Κανέλα
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η κανέλα, ένα γνώριμο υλικό της καθημερινής μας διατροφής, φαίνεται πως παίζει πιο σημαντικό ρόλο απ’ όσο πιστεύαμε στην πρόληψη της άνοιας.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Translational Psychiatry από επιστήμονες στην Ταϊβάν δείχνει ότι το βενζοϊκό νάτριο -ουσία που παράγεται από τον μεταβολισμό της κανέλας και χρησιμοποιείται ήδη στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε θεραπείες για μεταβολικές παθήσεις- μπορεί να περιορίζει τις πρωτεΐνες που συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Διαβάστε πώς η κανέλα θα μπορούσε να αποτελέσει φυσικό «όπλο» ενάντια στην άνοια.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κανέλα μπαχαρικό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ