Αυτό είναι το υψηλότερο πρόστιμο του νέου ΚΟΚ -Ποια παράβαση κοστίζει 50.000 ευρώ - iefimerida.gr

Αισθητά αυστηρότερο έχει γίνει πλέον το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία στους δρόμους της χώρας μας, σε μία προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.
Με την ψήφιση του αναθεωρημένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/2025) οι ποινές που διέπουν τις παραβάσεις έγιναν αυστηρότερες, επιχειρώντας να καταστεί σαφές ότι η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο τόσο της πολιτείας, όσο και των αρμόδιων αρχών.
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