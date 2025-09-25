 Live η παρουσίαση του νέου Gov.gr Wallet - iefimerida.gr
Live η παρουσίαση του νέου Gov.gr Wallet

Gov.gr Wallet
Gov.gr Wallet / Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Τη νέα έκδοση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και ενσωματώνει σημαντικές νέες υπηρεσίες, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η εφαρμογή αποκτά πιο απλό και φιλικό περιβάλλον χρήσης, με στόχο να προσφέρει στους πολίτες μια πιο εύχρηστη και αναβαθμισμένη εμπειρία, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους.

Την παρουσίαση έκαναν ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τονίζοντας ότι το Gov.gr Wallet μειώνει σημαντικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να επιδεικνύουν τα ψηφιακά τους έγγραφα. Υποστηρίζονται ήδη:

  • Ψηφιακά δελτία ταυτότητας και αντίγραφά τους
  • Ψηφιακές άδειες οδήγησης
  • Ψηφιακές κάρτες αναπηρίας
  • Ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ
  • Ψηφιακές ακαδημαϊκές κάρτες
  • Ψηφιακές κάρτες δακτυλίου
  • myAuto
  • Εισιτήρια αθλητικών αγώνων

Όλα τα ψηφιακά έγγραφα έχουν την ίδια νομική ισχύ με τα έντυπα εντός της Ελλάδας. Ωστόσο, οι ψηφιακές ταυτότητες και οι άδειες οδήγησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Δείτε live την παρουσίαση του νέου Gov.gr Wallet:

