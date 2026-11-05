Αυτό είναι το μεγάλο πάρκινγκ της Αθήνας που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια -Πού βρίσκεται - iefimerida.gr

Σε μία από τις πλέον επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας, όπου η στάθμευση αποτελεί καθημερινό άθλο, υπάρχει ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης, ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από 15 χρόνια αλλά παραμένει μέχρι σήμερα κλειστός.

Παρά το γεγονός πως η στάθμευση σε πολλές περιοχές της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε καθημερινό αγκάθι για τους οδηγούς, με την εύρεση λύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων των πλέον επιβαρυμένων περιοχών, ορισμένες κομβικές υποδομές της πρωτεύουσας, για τις οποίες έχουν διατεθεί σημαντικά κονδύλια και θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, φαίνεται πως παραμένουν αναξιοποίητες.﻿

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