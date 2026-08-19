Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ σε έναν έλεγχο της Τροχαίας -Γιατί κινδυνεύεις με πρόστιμο 350 ευρώ και φυλάκιση - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απέναντι στους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών κατά τη διάρκεια ενός τροχονομικού ελέγχου.

Ένας έλεγχος από την Τροχαία αποτελεί μια συνηθισμένη διαδικασία με την οποία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος οποιοσδήποτε οδηγός, είτε στο πλαίσιο ενός τυχαίου ελέγχου είτε μετά τη διαπίστωση κάποιας παράβασης.﻿

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