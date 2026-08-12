Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο [εικόνες] - iefimerida.gr

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο διανοητή και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι.



Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι και η ταφή του από το νεκροταφείο Πεντέλης.

Ποιοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Στέλιο Ράμφο

Στην κηδεία του Στέλιου Ράμφου παρέστη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Θανάσης Λάλας, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο Στάθης Λιβαθινός, Μελίνα Τανάγρη, Βικυ Φλέσσα, η οικογένεια, φίλοι και μαθητές του.

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Στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου κατατέθηκαν επίσης πολλά στεφάνια, μεταξύ των οποίων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Μαρέβας Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και πολλών άλλων.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, παρακάλεσε όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τα Ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» (Eurobank, IBAN: GR2902601020000100201233313) και «Γαλιλαία» (Alpha Bank, IBAN: GR5101402830283002002002174), ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιλέξει ο καθένας.



Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό πνευματικό έργο και μια ξεχωριστή παρουσία στα ελληνικά γράμματα.

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Δείτε εικόνες και βίντεο από την κηδεία του Στέλιου Ράμφου

Το τελευταίο «αντίο» στον Στέλιο Ράμφο

Το τελευταίο «αντίο» στον Στέλιο Ράμφο

Οι κόρες του Στέλιου Ράμφου

Στα λευκά ντυμένη η σύζυγος του Στέλιου Ράμφου

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Νίκος Δένδιας

Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους.

Η βαθιά γνώση της αρχαίας και νεότερης φιλοσοφίας, το ανήσυχο πνεύμα του, το πλούσιο και πρωτότυπο συγγραφικό έργο του, η σημαντική παρουσία του στη δημόσια ζωή και ο οξυδερκής λόγος του τον έχουν κατατάξει σε έναν από τους κορυφαίους στοχαστές της σύγχρονης Ελλάδας.

Θανάσης Λάλας

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Σταύρος Θεοδωράκης





Γιάννης Σμαραγδής

Στάθης Λιβαθινός

Καλλιτέχνες στην κηδεία του Στέλιου Ράμφου

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Η έξοδος της σορού από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονα

Φωτογραφίες: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI και INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ