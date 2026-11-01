Αυτή είναι η υψηλότερη γέφυρα της Ελλάδας -Πού βρίσκεται - iefimerida.gr

Μια από τις πιο εντυπωσιακές οδικές κατασκευές της χώρας ξεχωρίζει τόσο για το επιβλητικό της ύψος όσο και για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους τη διασχίζουν.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει για το ιδιαίτερα έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφό της, με ορεινούς όγκους, βαθιά φαράγγια και απόκρημνες πλαγιές που σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολεύουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Για τον λόγο αυτό, οι γέφυρες αποτελούν διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε σημεία που διαφορετικά θα απαιτούσαν μεγάλες και χρονοβόρες παρακάμψεις.

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