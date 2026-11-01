Αυτή είναι η σύντροφος του επικεφαλής της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές για παιδιά -Διήγε πολυτελή βίο, είχε κάνει παράπονα σε ξενοδοχείο για... σουίτα - iefimerida.gr

Παράπονα από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας είχε εκφράσει η σύντροφος του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η εν λόγω γυναίκα έκανε πολυτελείς αγορές, ταξίδια, χλιδάτη διαμονή στη Μύκονο, μπότοξ και καλλωπισμούς με τα λεφτά που η ΜΚΟ, με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, έκλεβε από παιδιά που τα είχαν απόλυτη ανάγκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή, η σύντροφος του αρχηγού της ΜΚΟ είχε κλείσει δωμάτιο σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας. Και μάλιστα, όχι οποιοδήποτε δωμάτιο, αλλά μια σουίτα.

Η σύντροφος του αρχηγού της ΜΚΟ:

﻿

Ωστόσο, όπως γράφει η ίδια σε κριτική της, όταν έφτασε στο ξενοδοχείο διαπίστωσε ότι «το δωμάτιο που μου δόθηκε δεν είχε καμία σχέση με ό,τι διαφημιζόταν».

Έτσι, ζήτησε να της αλλάξουν δωμάτιο, αλλά η απάντηση από τη διοίκηση του ξενοδοχείου ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να προχωρήσει στην κριτική της στο Διαδίκτυο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξι συλλήψεις για την απάτη με τη ΜΚΟ

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία ο επικεφαλής της οργάνωσης και η σύντροφός του.