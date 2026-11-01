Αυτή είναι η σύντροφος του επικεφαλής της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές για παιδιά -Διήγε πολυτελή βίο, είχε κάνει παράπονα σε ξενοδοχείο για... σουίτα - iefimerida.gr

Παράπονα από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας είχε εκφράσει η σύντροφος του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Η εν λόγω γυναίκα έκανε πολυτελείς αγορές, ταξίδια, χλιδάτη διαμονή στη Μύκονο, μπότοξ και καλλωπισμούς με τα λεφτά που η ΜΚΟ, με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, έκλεβε από παιδιά που τα είχαν απόλυτη ανάγκη.
Κάποια στιγμή, η σύντροφος του αρχηγού της ΜΚΟ είχε κλείσει δωμάτιο σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας. Και μάλιστα, όχι οποιοδήποτε δωμάτιο, αλλά μια σουίτα.
Η σύντροφος του αρχηγού της ΜΚΟ:
Ωστόσο, όπως γράφει η ίδια σε κριτική της, όταν έφτασε στο ξενοδοχείο διαπίστωσε ότι «το δωμάτιο που μου δόθηκε δεν είχε καμία σχέση με ό,τι διαφημιζόταν».
Έτσι, ζήτησε να της αλλάξουν δωμάτιο, αλλά η απάντηση από τη διοίκηση του ξενοδοχείου ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να προχωρήσει στην κριτική της στο Διαδίκτυο.
Έξι συλλήψεις για την απάτη με τη ΜΚΟ
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή, σε πολλές περιοχές της χώρας.
Συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία ο επικεφαλής της οργάνωσης και η σύντροφός του.