 Αυτή είναι η νέα γέφυρα της Αθήνας -Πάνω από ποιο ποτάμι περνά - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η νέα γέφυρα της Αθήνας -Πάνω από ποιο ποτάμι περνά

Γέφυρα Καλλιθέας
Η νέα γέφυρα στην Καλλιθέα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην κυκλοφορία δόθηκε η νέα οδική γέφυρα που κατασκευάστηκε πάνω από έναν από τους ιστορικότερους ποταμούς της Αθήνας, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των οδηγών.

Ένα σημαντικό έργο υποδομής στα νότια προάστια της Αθήνας πέρασε πλέον από τα εργοτάξια στην καθημερινότητα των οδηγών, καθώς εδώ και λίγες ημέρες έχει δοθεί στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα της Εθνάρχου Μακαρίου, στην Παλαιά Παραλιακή.﻿

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