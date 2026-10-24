Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα -Πόσα χιλιόμετρα είναι - iefimerida.gr

Παρά το γεγονός ότι καθημερινά χιλιάδες οδηγοί διέρχονται από αυτή, ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πως η συγκεκριμένη λεωφόρος συνιστά τη μεγαλύτερη ασφαλτοστρωμένη ευθεία της Αθήνας.
Η παρουσία ορισμένων μεγάλων οδικών αξόνων στο κέντρο της Αθήνας δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να ξεφύγουν από τους μποτιλιαρισμένους δρόμους της πόλης και να φτάσουν στον προορισμό τους γρηγορότερα και ασφαλέστερα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο