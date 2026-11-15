 Αυτά είναι τα τούνελ που αλλάζουν τον χάρτη της Κρήτης -Τι μήκος έχουν, πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα τούνελ που αλλάζουν τον χάρτη της Κρήτης -Τι μήκος έχουν, πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
ΒΟΑΚ τούνελ
Οι δίδυμες σήραγγες του ΒΟΑΚ θα αποτελέσουν τα μεγαλύτερα τούνελ της Κρήτης αλλάζοντας το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου

Η Κρήτη αναμένεται να εγκαινιάσει σε λίγους μήνες τη μεγαλύτερη σήραγγα στο νησί, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για να μεταβούν από τη Χερσόνησο στο νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στο Ηρακλείο της Κρήτης, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

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