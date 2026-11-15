Αυτά είναι τα τούνελ που αλλάζουν τον χάρτη της Κρήτης -Τι μήκος έχουν, πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία

Η Κρήτη αναμένεται να εγκαινιάσει σε λίγους μήνες τη μεγαλύτερη σήραγγα στο νησί, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για να μεταβούν από τη Χερσόνησο στο νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στο Ηρακλείο της Κρήτης, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

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