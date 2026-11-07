Αυτά είναι τα σημεία της Αθήνας που κλέβουν τα περισσότερα αυτοκίνητα -Γιατί δεν πρέπει να παρκάρεις εκεί - iefimerida.gr

Σε συγκεκριμένα σημεία της πρωτεύουσας ο κίνδυνος κλοπής είναι σημαντικά υψηλότερος, επομένως είναι κρίσιμο οι ιδιοκτήτες οχημάτων να τα γνωρίζουν και να τα αποφεύγουν.

Παρόλο που οι διαθέσιμες δημόσιες θέσεις στάθμευσης δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της πόλης, είναι σημαντικό οι οδηγοί να γνωρίζουν ότι η στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο κλοπής του οχήματός τους﻿.

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