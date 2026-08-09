Αυτά είναι τα ραντάρ που κόβουν κλήσεις στην Εθνική Οδό -Πού θα τα συναντήσεις - iefimerida.gr

Μπορεί οι περισσότεροι να βρίσκονται ήδη ή να ετοιμάζονται για τις διακοπές τους, ωστόσο όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν με το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα.﻿

Με τον Αύγουστο να έχει κάνει δυναμικά την είσοδο του, η χώρα κινείται πλέον πλήρως σε ρυθμούς καλοκαιρινών διακοπών, καθώς βρισκόμαστε και επισήμως στην κορύφωση της περιόδου των αδειών. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος αναμένεται να δούμε ιδιαίτερα αυξημένες μετακινήσεις προς όλους τους δημοφιλείς προορισμούς, με τις μεγάλες εξόδους των εκδρομέων να γεμίζουν τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.﻿

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