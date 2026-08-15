Αυτά είναι τα «μυστικά» που κρύβει το δίπλωμα οδήγησης -Τι σημαίνουν οι αριθμοί στο πίσω μέρος - iefimerida.gr

Τα πλαστικά διπλώματα οδήγησης νέου τύπου κρύβουν ορισμένα «αινίγματα» για δυνατούς λύτες, τα οποία ελάχιστοι οδηγοί έχουν προσέξει και μπορούν να αποκωδικοποιήσουν.

Τα χάρτινα διπλώματα οδήγησης αναμένεται σύντομα να αποτελέσουν παρελθόν, αφού όσοι δεν τα έχουν αντικαταστήσει ακόμη με πλαστικοποιημένες κάρτες, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 1933 ή μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.

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