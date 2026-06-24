Αυτά είναι τα «κρυφά» περιπολικά της Τροχαίας -Σε ποιες περιοχές στήνουν μπλόκα με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ - iefimerida.gr

Για ένα διαφορετικό είδος ελέγχων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αττικής, καθώς η Τροχαία αξιοποιεί όλο και πιο συχνά μεθόδους επιτήρησης που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους παραβάτες.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής των αρχών, με στόχο τη μείωση των επικίνδυνων παραβάσεων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο από τις κινήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, με τους αυξημένους ελέγχους επί τω πεδίω άλλα και τη συνεχή τοποθέτηση καμερών στους δρόμους.﻿

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