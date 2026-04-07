Αυτά είναι τα επαγγέλματα-πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή: Οι πληρωμές με μετρητά δυσκολεύουν τους ελέγχους - iefimerida.gr

Η φοροδιαφυγή, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την περιστολή της, παραμένει μία από τις πιο «επίμονες» διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025 τονίζεται πως η ουσιαστική αντιμετώπισή της αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση τόσο για τη δημοσιονομική σταθερότητα όσο και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Έντονη φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένους τομείς

Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης, το φαινόμενο εξακολουθεί να έχει έντονη παρουσία σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.



Η φοροδιαφυγή εμφανίζεται πιο έντονη κυρίως σε δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με μετρητά και οι δυνατότητες ελέγχου είναι περιορισμένες.



Πιο αναλυτικά στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, επαγγέλματα όπως:



υπηρεσίες υγείας,

υπηρεσίες νομικών,

τεχνικά επαγγέλματα (μηχανικοί, εργολάβοι),

προσωπικές υπηρεσίες (κομμωτήρια, συνεργεία, επισκευές),

τμήματα της εστίασης,

τμήματα του λιανικού εμπορίου.

Η στόχευση αυτών των τομέων θεωρείται κρίσιμη, καθώς εκεί εντοπίζεται σημαντικό μέρος της «χαμένης» φορολογικής ύλης. Η ενίσχυση των ελέγχων και η αλλαγή των κινήτρων για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών αναμένεται να αποτελέσουν βασικά εργαλεία παρέμβασης, τονίζεται στην έκθεση.



Προτάσεις για τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής:

