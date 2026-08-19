Αυγερινός στο iefimerida: Η γριά στην πυρκαγιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ - iefimerida.gr

Υπάρχουν εικόνες από τις μεγάλες καταστροφές που περνούν γρήγορα μπροστά από τις κάμερες και χάνονται μαζί με τα φώτα της επικαιρότητας.

Και υπάρχουν άλλες που μένουν, όχι σε όλους, σε κάποιους. Κυρίως σε αυτούς που ο πόνος είναι σύντροφος και έχουν τη ενσυναίσθηση ως μέρος της καθημερινότητάς τους. Σε μία από αυτές τις εικόνες αναφέρεται ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, μιλώντας στο iefimerida για το έργο του Οργανισμού, την παρουσία του στις πυρκαγιές αλλά και όπου λιμνάζει ο ανθρώπινος πόνος. Μιλά για την αξία του εθελοντισμού και το «γλυκό χάδι» της αλληλεγγύης στην ανθρώπινη ψυχή.

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Ο Αντώνιος Αυγερινός περιγράφει ένα πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας που συχνά δεν φαίνεται. Εκείνο των ανθρώπων που προσφέρουν καθημερινά, αλλά και εκείνων που περιμένουν ένα χέρι βοηθείας ακόμη και στο διπλανό διαμέρισμα.

Η εικόνα από τη Βαρυμπόμπη που δεν ξέχασε ποτέ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναφέρθηκε αρχικά στις πρόσφατες πυρκαγιές και στη διαρκή παρουσία των κλιμακίων του οργανισμού στα μέτωπα.

Όπως σημείωσε, τουλάχιστον 100 άνθρωποι, μόνιμο προσωπικό και εθελοντές, συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, παραμένοντας στα πεδία ακόμη και μετά την υποχώρηση της φωτιάς για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

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Όμως η εικόνα που έχει χαραχθεί περισσότερο στη μνήμη του έρχεται από τις μεγάλες φωτιές της Αττικής και συγκεκριμένα από τη Βαρυμπόμπη.

Εκεί, οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού βρήκαν μια ηλικιωμένη γυναίκα έξω από το ολοκληρωτικά καμένο σπίτι της, να κλαίει και να οδύρεται.

«Ήταν μια φοβερή στιγμή, μια φοβερή εικόνα που δεν μπορείς να ξεχάσεις», περιγράφει ο Αντώνιος Αυγερινός. Η βοήθεια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκείνη την ημέρα. Ο Ερυθρός Σταυρός φρόντισε ώστε να δημιουργηθεί για τη γυναίκα ένα μικρό οίκημα στο σημείο όπου βρισκόταν το σπίτι της και, όπως αποκάλυψε, η υποστήριξη συνεχίστηκε για περίπου δύο χρόνια. «Τα σκέπτεσαι πάντοτε», λέει για τέτοιες εμπειρίες, επισημαίνοντας ότι κάθε νέα καταστροφή επαναφέρει στη μνήμη αντίστοιχες στιγμές.

«Η πλειοψηφία των Ελλήνων συγκινείται και βοηθά»

Ο κ. Αυγερινός εμφανίζεται αισιόδοξος για τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που μένουν αδιάφοροι απέναντι στον πόνο του άλλου, εκτιμά όμως ότι κυριαρχούν ακόμη τα στοιχεία του ανθρωπισμού και της προσφοράς.

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«Θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και συγκινείται και βοηθά και θέλει να προσφέρει», σημειώνει.

Το μεγάλο ζητούμενο, κατά τον ίδιο, είναι να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να στραφεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες, όπως επισημαίνει, συνεχώς αυξάνονται.

Οι 500 οικογένειες που παρακολουθεί καθημερινά ο Ερυθρός Σταυρός

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους ανθρώπους που μπορεί να ζουν κυριολεκτικά δίπλα μας χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι χρειάζονται βοήθεια.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, χαρτογραφήσει τουλάχιστον 500 οικογένειες και μεμονωμένους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη: χρόνια πάσχοντες, ηλικιωμένους και ανθρώπους που αδυνατούν ακόμη και να βγουν από το σπίτι τους για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους.

Κλιμάκια του Τομέα Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, με γιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, πραγματοποιούν καθημερινές επισκέψεις.

«Είμαστε καθημερινά κοντά τους. Τους φροντίζουμε. Δεν τους εγκαταλείπουμε», τονίζει.

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Παράλληλα απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε βρίσκεται σε ανάγκη να μη διστάσει να ζητήσει βοήθεια, δίνοντας ως αριθμό επικοινωνίας το 210 36 46 005.

«Για οποιαδήποτε ανάγκη να τηλεφωνήσουν αμέσως. Θα φροντίσουμε για κάθε πρόβλημα προκειμένου να είμαστε αρωγοί στην επίλυσή του», αναφέρει.

Η εμπιστοσύνη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ο Αντώνιος Αυγερινός αναφέρεται και στην εικόνα που έχει σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός απολαμβάνει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δημοσκοπική έρευνα έχει καταγράψει αποδοχή άνω του 80%, με ιδιαίτερα θετικά ευρήματα ακόμη και στις ηλικίες από 18 έως 30 ετών.

Για τον ίδιο, η εμπιστοσύνη των νεότερων γενεών αποτελεί ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του οργανισμού και του εθελοντισμού συνολικά.

Παράλληλα, περιγράφει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως σταθερό συνεργάτη της Πολιτείας, με παρουσία δίπλα στην Αστυνομία, την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό, καθώς και με μνημόνια συνεργασίας με υπουργεία και κρατικούς φορείς.

Το μήνυμα προς τους νέους: «Ελάτε κοντά στον εθελοντισμό»

Το πιο έντονο μήνυμα της συζήτησης, πάντως, αφορά τους νέους.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καλεί τη νέα γενιά να έρθει πιο κοντά στον εθελοντισμό και στις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, του ανθρωπισμού, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.

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Όπως υπογραμμίζει, ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς η προσφορά βοήθειας σε κάποιον τρίτο. Είναι και μια διαδικασία που αλλάζει τον ίδιο τον εθελοντή.

«Ο εθελοντισμός είναι αυτή η μεγάλη δύναμη που μπορεί να δώσει ελπίδα, μπορεί να φέρει την ειρήνη, μπορεί να διδάξει αξίες, μπορεί να γεφυρώσει διαφορές», τονίζει.

Και προσθέτει ότι μέσα από την αλληλεγγύη ο άνθρωπος αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό, αυτοκυριαρχία, ομαδικότητα και συλλογικότητα.

Για τον Αντώνιο Αυγερινό, αυτή είναι η ουσία του εθελοντισμού: δεν αρκεί να τον περιγράφεις. «Πρέπει να τον ζήσεις για να τον βιώσεις».