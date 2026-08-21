 Θεσσαλονίκη: Ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή -Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή -Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι

Παιχνίδια στη θάλασσα
Παιχνίδια στη θάλασσα / Φωτογραφία αρχείου Shutterstock
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Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας «Ποταμού», στην Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, οι δύο νεαροί ενώ έπαιζαν στη θαλάσσια παιδική χαρά συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσήλθε στο σημείο, μεταφέρθηκε μαζί με τον έτερο 16χρονο, στο νοσοκομείο.

Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι 16χρονοι εξήλθαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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