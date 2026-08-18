Αττική: Συνεχίζεται η επιστροφή των αδειούχων, πάνω από 90.000 επιβάτες σε μία ημέρα στα λιμάνια - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται σταδιακά το κύμα επιστροφής των αδειούχων, με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να παραμένει αυξημένη.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες είναι οι ταξιδιώτες που αφήνουν σταδιακά τα νησιά και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

Η Δευτέρα 17 Αυγούστου ήταν μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες του καλοκαιριού για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από και προς την Αττική.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν 43.764 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σε 48.790, μία διαφορά που αποτυπώνει ότι οι επιστροφές προς την Αθήνα αρχίζουν πλέον να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η κορύφωση της μεγάλης καλοκαιρινής εξόδου έχει περάσει και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η επιστροφή των εκδρομέων.

Παρόμοια επίπεδα σε Λαύριο και Ραφήνα

Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου η εικόνα παραμένει πιο ισορροπημένη, με τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.

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Χαρακτηριστικά, από το Λαύριο αναχώρησαν τη Δευτέρα 2.865 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν 2.921, δηλαδή μόλις 56 περισσότεροι.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κύμα επιστροφής έχει ξεκινήσει, όμως η μεγάλη κορύφωση της κίνησης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς όλο και περισσότεροι αδειούχοι θα εγκαταλείπουν δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο δέχεται καθημερινά χιλιάδες ταξιδιώτες που επιστρέφουν από Αιγαίο και Κρήτη.