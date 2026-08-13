Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αττική: Έκλεισαν Λυκαβηττός και Πεδίον του Άρεως, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5) βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 13/8, η Αττική, λόγω των ισχυρών ανέμων, θερμοκρασιών και της ξηρότητας στο περιβάλλον, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

​Από τα μεσάνυχτα έκλεισαν, μεταξύ άλλων, για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών ή οχημάτων οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου.

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Παράλληλα, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο Πεδίον του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές NATURA.

​Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε 24ωρη επιφυλακή τη Δημοτική Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου.

Για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια) επιστρατεύθηκαν drones με θερμικές κάμερες.

Επιπλέον, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου και ειδικά οχήματα πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα.

​Η δημοτική αρχή απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία παραγωγής σπινθήρων ή γυμνής φλόγας (ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπή μετάλλων, χρήση φλογίστρου) και καλεί σε άμεση επικοινωνία με τη γραμμή 1595 σε περίπτωση κινδύνου.