Αθωώθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή -Την είχε μηνύσει ο Γιώργος Κιμούλης για συκοφαντική δυσφήμιση - iefimerida.gr

Αθώα κήρυξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας την ηθοποιόΠαναγιώτα Βλαντή για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Η γνωστή ηθοποιός κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Κιμούλης.

Αιτία της αντιδικίας ήταν δηλώσεις της Παναγιώτας Βλαντή το 2023, στις οποίες έκανε λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη σε συναδέλφους τους.

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Καταθέτοντας, ο κ. Κιμούλης χαρακτήρισε τα όσα έχει δηλώσει η ηθοποιός «δολοφονία χαρακτήρα», στο πλαίσιο ενός οργανωμένου σχεδίου να σπιλωθεί η προσωπικότητά του.

Τι υποστήριξε η Παναγιώτα Βλαντή στην απολογία της - Η εισαγγελέας δέχτηκε ότι δεν λειτούργησε με δόλο

Η Παναγιώτα Βλαντή στην απολογία της υποστήριξε ότι η ίδια είχε πιστέψει τις καταγγελίες των συναδέλφων της, τις οποίες θεώρησε αξιόπιστες.

Επιπλέον, είπε στο δικαστήριο πως όταν της εκμυστηρεύθηκε η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού περιστατικά που σχετίζονται με συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη, την πίστεψε και θεώρησε πως είχε ηθική υποχρέωση να σταθεί δίπλα στους συναδέλφους της.

Υπέρ της απαλλαγής της ηθοποιού τάχθηκε η εισαγγελέας της έδρας. Δέχθηκε τον ισχυρισμό της ηθοποιού ότι θεωρούσε αληθινές τις καταγγελίες και σημείωσε ότι δεν αποδείχθηκε πως η Παναγιώτα Βλαντή λειτούργησε με δόλο.

Κατέθεσε η Δώρα Χρυσικού, παρούσα και η Ζέτα Δούκα

Στο δικαστήριο κατέθεσε η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, η οποία αναφέρθηκε σε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης που κατήγγειλε ότι βίωσε από τον Γιώργο Κιμούλη.

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Παρούσα στη δίκη ήταν και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, η οποία ήταν η πρώτη που είχε καταγγείλει τον Γιώργο Κιμούλη.