Αθώοι ο τράπερ Light και ο μάνατζέρ του για τις κατηγορίες περί παράνομης οπλοφορίας και κατοχής κάνναβης - iefimerida.gr

Αθώοι κρίθηκαν ο γνωστός τράπερ Light και ο μάνατζέρ του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για τις κατηγορίες της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών, καθώς και της κατοχής κάνναβης.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης. Το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση των δύο κατηγορουμένων, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

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Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο καλλιτέχνης και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η σύλληψή τους είχε πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Light εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι να έχει στη ζώνη του τρία όπλα. Ένα από αυτά φερόταν να φέρει διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι είχε εντοπιστεί στις αστυνομικές έρευνες

Μετά το περιστατικό ακολούθησαν αστυνομικές έρευνες, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ναρκωτικές ουσίες.

Ωστόσο, τα τρία όπλα που εμφανίζονταν στο επίμαχο βίντεο δεν εντοπίστηκαν.

Από την πλευρά του, ο γνωστός τράπερ είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο γυρισμάτων μουσικού βιντεοκλίπ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη με κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, με τη δικαστική διαδικασία να ολοκληρώνεται πλέον με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων για τις συγκεκριμένες πράξεις.

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Η δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης

Την ικανοποίησή τους για την έκβαση της υπόθεσης εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης.

Σε κοινή δήλωσή τους ανέφεραν:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση των εντολέων μας. Όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από τη δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη».