Το «αθώο» αξεσουάρ που κόβει χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος που φέρνει πρόστιμο και απόρριψη - iefimerida.gr

 Το «αθώο» αξεσουάρ που κόβει χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος που φέρνει πρόστιμο και απόρριψη
Το «αθώο» αξεσουάρ που κόβει χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος που φέρνει πρόστιμο και απόρριψη

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με το τρίγωνο, τον πυροσβεστήρα και το φαρμακείο του αυτοκινήτου μας στο ΚΤΕΟ
Σαφείς και δεσμευτικές είναι οι προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σχετικά με τον βασικό εξοπλισμό που οφείλει να διαθέτει κάθε όχημα που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους.

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ αποτελεί μια υποχρεωτική διαδικασία για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους και είναι μια διαδικασία που έχει ως βασικό στόχο, τόσο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας όσο και την προστασίας του περιβάλλοντος.

