Τα αθλήματα που μοριοδοτούνται στις Πανελλαδικές -Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι γκολφ και αγωνιστική αλιεία

Οι διακρίσεις σε περίπου 100 αθλήματα μπορούν να δώσουν στους μαθητές επιπλέον μόρια για εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω Πανελλαδικών.

Μάλιστα, υπό προϋποθέσεις μπορούν να τους εξασφαλίσουν και πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εξετάσεις.

Από ποδόσφαιρο σε μπάσκετ και από το γκολφ στην αγωνιστική αλιεία

Στη λίστα των αθλημάτων περιλαμβάνονται αρκετά δημοφιλή, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το τένις, αλλά και λιγότερο διαδεδομένα στη χώρα μας, όπως το τραμπολίνο, το μπιλιάρδο, το σου μπακ ντο-μου ντου κουάν, το τσιδαόμπα, ο αλεξιπτωτισμός, το τσιρλίντινγκ, το μπιτς βόλεϊ, το γκολφ και το αθλητικό ψάρεμα (αγωνιστική αλιεία).

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Άλλα 51 αθλήματα αντιστοιχούν σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Συνολικά 63 αθλητικές ομοσπονδίες είναι αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος και οργανώνουν πρωταθλήματα σε κατηγορίες παίδων, κορασίδων, εφήβων, νεανίδων.

Τα μόρια που λαμβάνουν οι αθλητές που θα διακριθούν

Ο νόμος ορίζει ότι οι αθλητές που έχουν πάρει έως και 6η θέση σε θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και στα παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, νέων και εφήβων-κορασίδων εισάγονται σε όποια σχολή επιθυμούν χωρίς ποσοτικό περιορισμό και καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων της σχολής.

Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση του μεταλλίου σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων και εφήβων-κορασίδων.

Οι υποψήφιοι που έχουν καταλάβει 7η ή 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων και εφήβων-κορασίδων και 4η έως 8η θέση σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών εξασφαλίζουν ελευθέρας σε τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το ίδιο προνόμιο δίνει το μετάλλιο σε χαμηλότερης εμβέλειας διεθνείς αγώνες (παγκόσμιο παίδων-κορασίδων, παγκόσμιοι σχολικοί, ολυμπιακοί αγώνες νεότητας).

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Οι υψηλές διακρίσεις (έως και 8η θέση) σε αγώνες διεθνούς επιπέδου μοριοδοτούνται με προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους από 22% έως 40% (ανάλογα με τη διοργάνωση και τη θέση) για όλα τα ΑΕΙ.

Τέλος, μοριοδοτούνται και οι διακριθέντες σε πανελλήνιους αγώνες αλλά διεκδικώντας αριθμό θέσεων ίσο με το 3% του αριθμού των εισακτέων, καθ’ υπέρβαση αυτού, σε όλα τα ΑΕΙ πλην των ΤΕΦΑΑ, για τα οποία το ποσοστό ανεβαίνει στο 20%.

Πόσοι περνάνε χωρίς εξετάσεις

Μπορεί ο φετινός αριθμός των εισαχθέντων να μην είναι γνωστός, όμως βάσει παλαιότερων στοιχείων, υπολογίζεται ότι από αυτούς που λαμβάνουν μοριοδότηση ετησίως το 20% των εισαχθέντων είναι χωρίς εξετάσεις λόγω μιας υψηλής διάκρισης και το 80% με μοριοδότηση.