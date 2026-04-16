Πώς ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που αναβλύζει στην Κυψέλη μπορεί να συνδέεται με τα έργα για το Μετρό -Τι λέει ειδικός στο iefimerida - iefimerida.gr

Υγρός σχιστόλιθος αναβλύζει μέσα από αυλές σπιτιών στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και απορίες σχετικά με την προέλευσή του.

Πρώτοι αντιλήφθηκαν την ροή ενός παχύρευστου γκρι υγρού οι κάτοικοι της περιοχής, κάποιοι από τους οποίους σκέφτηκαν πως πρόκειται για βιομηχανικό τσιμέντο. Έρεε από την αυλή ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού, μέσα από αυτή την παλιά πόρτα.

Καθώς γέμισε τους δρόμους, η Τροχαία αναγκάστηκε να κλείσει όχι μόνο την Στροφάδων αλλά και τις οδούς Ευβοίας και Σκύρου. Οι δύο τελευταίες είναι κάθετες στην οδό Κυψέλης, δεξιά στην άνοδο προς την πλατεία, και η Στροφάδων ένα μικρό στενό που τις ενώνει.

Οι οδοί όπου έρεε ο σχιστόλιθος στην Κυψέλη / wiki.openstreetmap.org

Το γκρι υγρό, που μοιάζει με τσιμέντο, άρχισε να αναβλύζει από την αυλή και να ρέει σε δρόμους γειτονιάς της Κυψέλης με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι. Όπως αποδείχθηκε, δεν επρόκειτο για τσιμέντο, αλλά για αθηναϊκό σχιστόλιθο, ο οποίος είναι ακίνδυνος.

Στον συνδυασμό βροχών και εργασιών του Μετρό ίσως βρίσκεται η εξήγηση

Ο Αθανάσιος Γκανάς, πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μιλώντας στο iefimerida.gr, έδωσε μια πρώτη ερμηνεία του φαινομένου.

Εξήγησε ότι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι πέτρωμα που εφόσον έρθει σε επαφή με νερό αποκτά μια ρευστή μορφή. Είναι πολύ πιθανόν οι βροχές του Μαρτίου σε συνδυασμό με τις εργασίες του ΜΕΤΡΟ να το προκάλεσαν αλλά για τα ακριβή αίτια της διαρροής θα πρέπει να γίνει επιτόπια έρευνα από μηχανικούς και γεωλόγους.

Τι είναι ο σχιστόλιθος σύμφωνα με το Ελληνικό Μετρό

Όπως σημειώνει «το γεωλογικό υπόβαθρο της Αθήνας αποτελείται από σειρά γεωλογικών σχηματισμών, γνωστοί ως "Aθηναϊκός Σχιστόλιθος" κυρίως στην περιοχή και στα βάθη όπου γίνονται οι εργασίες του ΜΕΤΡΟ.

Ο όρος "Aθηναϊκός Σχιστόλιθος" χρησιμοποιείται για να περιγράψει σειρά αρχικά ιζηματογενών πετρωμάτων φλυσχικού τύπου και πιθανόν Ανω Κρητιδικής ηλικίας που στη συνέχεια υπέστησαν παραμόρφωση.

Το σύστημα περιλαμβάνει αργιλικούς και ασβεστιτικούς ψαμμίτες, γραουβάκες, ιλυολίθους ασβεστολίθους και αργιλικούς σχιστολίθους. Πυριγενής δραστηριότητα έδωσε τοπικά περιδοτιτικά και διαβασικά σώματα που προκάλεσαν λιθολογική παραμόρφωση και σημαντικές τεκτονικές παραμορφώσεις των προϋπαρχόντων πετρωμάτων.

Είναι πιθανό ότι κατά τη γεωλογική περίοδο του Ηωκαίνου ο "Aθηναϊκός Σχιστόλιθος" υπέστη εκτεταμένη πτύχωση και κερματισμό. Πρόσθετοι παράγοντες που ελέγχουν την ποιότητα και τη συμπεριφορά των υλικών της βραχομάζας είναι η εκτεταμένη αποσάθρωση και η εξαλλοίωση των σχηματισμών.

Έτσι η βραχομάζα είναι πολύ ανομοιογενής και ανισότροπη όχι μόνο στη μακροσκοπική-γεωτεκτονική κλίμακα της λεκάνης των Αθηνών, αλλά κυρίως στη μεσοσκοπική κλίμακα των εκσκαφών σηράγγων. Αυτή η εγγενής ανομοιογένεια των πετρωμάτων του ‘Aθηναϊκού Σχιστόλιθου’ δημιουργεί αβεβαιότητα κατά το συσχετισμό γειτονικών γεωτρήσεων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον σχεδιασμό αξιόπιστων γεωλογικών τομών.

Οι τεταρτογενείς σχηματισμοί που έχουν αποτεθεί πάνω από τον "Aθηναϊκό Σχιστόλιθο" αποτελούνται από ποτάμιες αποθέσεις (αργιλικά και αμμώδη υλικά και κροκαλοπαγή συνήθως μικρού πάχους). Επίσης μεγάλες περιοχές καλύπτονται από διλουβιακές αποθέσεις ανάμεσα στους λόφους και αποτελούνται από αργίλους, ιλύες και άμμους σε εναλλαγές με λατυποπαγή χαλαρά συγκολλημένα.

Τέλος, ένα επιφανειακό στρώμα με σύγχρονες αποθέσεις ή τεχνητές επιχώσεις με ποικίλο πάχος (1-6 μ) βρίσκεται στις περισσότερες περιοχές κατά μήκος της χάραξης του έργου. Οι αποθέσεις αυτές δημιουργήθηκαν κατά τους ιστορικούς χρόνους.

Ο "Aθηναϊκός Σχιστόλιθος" αποτελείται γενικά από πετρώματα με μικρή περατότητα, με εξαίρεση την παρουσία πετρωμάτων με μεγάλο δευτερογενές πορώδες (ανοικτές ασυνέχειες, καρστικά έγκοιλα σε ασβεστολιθικά πετρώματα, κατακερματισμένο υλικό σε συμπαγή πετρώματα). Γενικά, δεν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες υπογείων υδάτων που θα δυσκόλευαν τις εκσκαφές παρόλο που τα πιεζόμετρα έδειχναν στάθμες μερικά μόνο μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους».