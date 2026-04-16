Αθηναϊκός σχιστόλιθος γέμισε δρόμους της Κυψέλης -Αναβλύζει από την αυλή σπιτιού, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα πρωτοφανές φαινόμενο σημειώνεται στην Κυψέλη, όπου αναβλύζει υγρός αθηναϊκός σχιστόλιθος.



Όπως μετέδωσε το Action24, από το απόγευμα της Τρίτης άρχισε να βγαίνει γκρι υγρό από την αυλή εγκαταλελειμμένης οικίας στην οδό Στροφάδων. Το υγρό έχει γεμίσει τους δρόμους με αποτέλεσμα η Τροχαία να έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα έκλεισε τις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακίνδυνος ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που διέρρευσε στην Κυψέλη

Κάτοικος της περιοχής είδε το υγρό τσιμέντο να βγαίνει από την αυλή και να κυλά στον δρόμο, ενημερώνοντας τις Αρχές.



Το Action24 ανέφερε ότι πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο κατώτερης ποιότητας, που είναι εντελώς ακίνδυνος. Νωρίτερα, η ρεπόρτερ του Action24 μετέδωσε ότι πιθανότατα η διαρροή σημειώθηκε λόγω των εργασιών του μετρό. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπάλληλοι του μετρό έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να καθαρίσουν.