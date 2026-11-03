Athens Halloween Hunt: Παρέμβαση των ιδιοκτητών escape rooms μετά τις καταγγελίες για χτυπήματα με αλυσίδες και μαστίγια - iefimerida.gr

Σαφείς αποστάσεις από το Athens Halloween Hunt παίρνει το Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Δωματίων Παιχνιδιών Απόδρασης.

Η τοποθέτηση έρχεται μετά τον σάλο που προκλήθηκε ύστερα από καταγγελίες παικτών οι οποίοι σε δημόσιες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν χτυπήματα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, ανήμερα του Halloween.

Το θέμα που ανέδειξε το iefimerida προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, με το Σωματείο να ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν αποτελούσε μέρος ενός escape room, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για δύο διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν μπορούν να συγχέονται ούτε ως προς τη μορφή τους ούτε ως προς τις συνθήκες λειτουργίας τους.

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Διαχωρίζουν τη θέση τους οι ιδιοκτήτες των escape rooms

Η παρέμβαση των ιδιοκτητών γίνεται λίγα 24ωρα μετά το Athens Halloween Hunt και τις καταγγελίες για όσα υπέστησαν κάποιοι παίκτες. Το Σωματείο επιχειρεί να διαχωρίσει την υπαίθρια διοργάνωση από την οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα των δωματίων απόδρασης, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του για τις γενικεύσεις που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν συνολικά τον κλάδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, το Athens Halloween Hunt ήταν ένα υπαίθριο κυνήγι θησαυρού με θεματολογία εμπνευσμένη από το Halloween.

Οι συμμετέχοντες μετακινούνταν μεταξύ διαφορετικών σημείων σε δημόσιους χώρους, ακολουθώντας τη λογική αντίστοιχων θεματικών δράσεων που πραγματοποιούνται σε πόλεις του εξωτερικού. Δεν επρόκειτο, επομένως, για μια δραστηριότητα που διεξάγεται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά δωμάτια απόδρασης.

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«Τα ελληνικά escape rooms δεν αποτελούν απλώς παιχνίδια με γρίφους, αλλά οργανωμένες επιχειρήσεις διαδραστικής ψυχαγωγίας»

Οι εκπρόσωποι των escape rooms επιμένουν ότι η παρουσία γρίφων, δοκιμασιών, στοιχείων μυστηρίου ή τρόμου δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί μια εκδήλωση escape room. Ούτε, όπως σημειώνουν, μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικό το ότι απευθύνεται στο ίδιο κοινό ή ότι προωθείται μέσα από ομάδες κοινωνικών δικτύων που ασχολούνται με τα δωμάτια απόδρασης. Η κατηγοριοποίηση μιας δραστηριότητας, σύμφωνα με το Σωματείο, πρέπει να γίνεται με βάση τη φύση και τον τρόπο διεξαγωγής της και όχι αποκλειστικά από το περιεχόμενο ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Πίσω από αυτή την επισήμανση βρίσκεται και η προσπάθεια των επαγγελματιών να προστατεύσουν την ταυτότητα ενός κλάδου που έχει αποκτήσει διακριτή θέση στην αγορά ψυχαγωγίας. «Τα ελληνικά escape rooms δεν αποτελούν απλώς παιχνίδια με γρίφους, αλλά οργανωμένες επιχειρήσεις διαδραστικής ψυχαγωγίας, οι οποίες επενδύουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σκηνογραφία, τεχνολογία, μηχανισμούς και διαδραστική αφήγηση, προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες στους επισκέπτες τους.

Παράλληλα, πρόκειται για δραστηριότητα που στην Ελλάδα υπόκειται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, με απαιτήσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ασφάλεια των συμμετεχόντων». Το Πανελλήνιο Σωματείο υποστηρίζει ότι η ελληνική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αυστηρότερη από εκείνη που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτόν θεωρεί ότι η εξομοίωση μιας υπαίθριας εκδήλωσης με τις οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και αδικεί επαγγελματίες που λειτουργούν υπό διαφορετικούς κανόνες και προϋποθέσεις.

Εν τω μεταξύ, το Σωματείο παρακολουθεί και την εξέλιξη της υπόθεσης των καταγγελιών για το Halloween Athens Hunt. «Το Σωματείο δεν προδικάζει τη βασιμότητα των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί για τη συγκεκριμένη εκδήλωση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τους εκπροσώπους του να επισημαίνουν ότι η εξέταση των περιστατικών πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από τη συζήτηση για τη φύση της διοργάνωσης.